Uso de tecnologia gera economia de R$ 800 mil em contas de telefonia da Prefeitura

Até o fim do primeiro semestre todos os equipamentos telefônicos operarão com a tecnologia VoIP

A telefonia dos prédios municipais também recebeu ações de economia do Poder Executivo. Desde 2016, a Prefeitura vem instalando o serviço de telefonia VoIP (tecnologia que permite chamadas pela internet), o que reduz os custos de comunicação por permitir ligações gratuitas entre as unidades da administração municipal.

Segundo levantamento da Controladoria Municipal, a economia em 2019 deste serviço alcançou R$ 873.753,32.

“Paralelamente a essa tecnologia, trabalhamos fortemente no corte de linhas desnecessárias que eram pouco utilizadas (60 linhas), no corte de serviços embutidos nas contas sem necessidade de uso, como manutenção estendida e busca automática, e centralização da gestão da telefonia. Isso permitiu identificar as demandas reais e evitar pagamento de juros por atraso de pagamento. Outra ação importante foi o monitoramento das ligações, tornando mais adequado o uso da ferramenta de trabalho”, explica Gilberto Mariotto, Controlador Municipal.

A expectativa da Prefeitura é que até o fim do primeiro semestre de 2020 todos os equipamentos telefônicos estejam operando com a tecnologia VoIP.

Outra ação a ser implementada em 2020 será a modernização e centralização das centrais PABX, o que trará uma economia adicional ainda maior.