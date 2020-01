Inscrições para 73 casas populares terão início na quinta-feira (23)

De 23 a 27 de janeiro estarão abertas as inscrições para as novas casas do NOSSA CASA, programa da CDHU, para Areiópolis. São 73 novas unidades.

Desta vez, as faixas serão 1,5 e 2, ou seja, a renda para participar do sorteio é maior do que a do sorteio passado, quando 100 casas foram sorteadas. Todas as unidades habitacionais serão destinadas às famílias com renda familiar bruta mensal entre R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) e R$ 5.817,75 (Cinco mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos, equivalente a 5 salários mínimos do Estado de São Paulo), limites estes definidos pela legislação Federal e Estadual vigentes.

As inscrições poderão ser feitas no site ou através do aplicativo do CDHU, ou ainda na Assistência Social de Areiópolis (para os que não possuírem acesso à internet).

O Prefeito Toni Cadete falou sobre a nova conquista:

“Areiópolis, em breve, entregará 100 casas aos contemplados no sorteio do CDHU e da Caixa Econômica Federal. Agora, o município conseguiu mais 73 casas. Na primeira vez, foram atendidas as famílias de baixa renda, foi a faixa 1. Agora, serão as faixas 1,5 e 2, para que aqueles com renda um pouco maior também tenham chances de concorrer. Dessa forma, procuramos incluir nestes programas sociais toda a população, beneficiando dezenas de famílias”.

Sobre as 100 casas que já estão prontas, o Prefeito explicou:

“A Caixa está finalizando a lista sobre os recursos daqueles que acabaram por perderem a casa, por não atenderem aos critérios. É um trabalho demorado que, infelizmente, acaba atrasando as entregas. Mas tenho certeza de que nos próximos dias já tenhamos boas notícias para as famílias que aguardam ansiosamente por sua casa própria!”.

“Nos próximos dias vamos divulgar o link do site do CDHU e como baixar o aplicativo também. Além disso, estaremos atendendo na Assistência Social, dando todas as orientações necessárias. Nossa equipe da Assistência está preparada para esclarecer todas as dúvidas” – completou o Prefeito.

Portanto, preparem os documentos, façam as inscrições e boa sorte!

PARA SE INSCREVER

Para ter o financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal, os candidatos deverão:

– Deve MORAR ou TRABALHAR no MUNICÍPIO há pelo menos CINCO ANOS;

– Comprovar renda familiar mínima para o financiamento (carteira de Trabalho assinada);

– Apresentar toda a documentação pessoal, incluindo comprovante de estado civil legalmente definido;

– Não possuir pendência com a Receita Federal;

– Não possuir restrições junto aos orgãos de proteção ao crédito – SPC, SERASA e outros (o nome tem que estar limpo);

Atenção: O seu marido ou esposa também deverá estar com o nome limpo

No caso de restrição no CPF, o candidato deverá proceder a regularização imediata. Caso contrário não terá a operação de crédito aprovada pela Caixa Econômica Federal.

Neste caso o candidato deverá procurar o orgão de proteção ao crédito da sua região ou informarse diretamente na empresa onde possui o débito.

Após a regularização, deve ser solicitada a retirada da restrição cadastral.

As unidades habitacionais serão distribuídas entre os inscritos, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) 3% (três por cento) serão destinadas para atendimento de pessoas idosas (60 anos completos ou mais, na condição de titulares do

benefício habitacional, conforme critérios adotados na política estadual de habitação de interesse social).

b) 7% (sete por cento) serão destinadas para atendimento à pessoa com deficiência ou de cuja família façam parte pessoas com deficiência,

conforme disposto na Seção VI, do artigo 63 da Lei Estadual n° 12.907, de 15 de Abril de 2008, que consolida a legislação relativa à pessoa com

deficiência no Estado e Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal n° 13.146 de 06 de Julho de 2015).

c) 4% (quatro por cento) das unidades habitacionais serão destinadas para atendimento aos integrantes das carreiras das Polícias Civil e

Militar, aos Agentes de Segurança Penitenciária e aos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, na condição de titulares do benefício habitacional, conforme dispõe a Lei Estadual nº 11.023, de 28 de dezembro de 2001, alterada pela Lei Estadual nº 11.818, de 3 de janeiro de 2005.

d) Demais unidades à demanda geral do município

NOSSA CASA – CDHU

O ‘Nossa Casa’ foi instituído pelo Decreto estadual nº 64.419 e estima investimento de R$ 1 bilhão na construção 60 mil unidades até 2022.

O programa promoverá parcerias entre o Estado, as prefeituras e a iniciativa privada para fomentar a produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda.