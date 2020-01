Programa Flashmix realiza Festa anos 80 neste sábado em Botucatu

A Festa anos 80 terá edições do Programa Flashmix exibidas no telão do Villa

da Redação

Os anos 80 são marcados como uma das décadas mais nostálgicas para muitos. Os fãs enchem os olhos de lágrimas, ao recordar de filmes como Curtindo a vida adoidado, E.T. o extraterrestre, Goonies etc. E esse saudosismo também está presente no cenário musical. Quem é que não tentou imitar a coreografia de Thriller de Michael Jackson ou não se “arrepiou” ao ouvir a interpretação de Freddie Mercury com a belíssima Love of my life no Rock in Rio 85?

E para os saudosistas dessa década, o Programa Flashmix (produzido pela TV Alpha, Botucatu) promove no próximo dia 25.01, sábado, uma Festa Anos 80 no Villa Blues Jukejoint.

Apresentado pelo professor Nelson Letras, Flashmix é um programa que resgata, em videoclipes, os flashbacks que marcaram época. O programa é exibido pela TV Alpha (canal 8 Net), todas as sextas às 22h. Além disso, Flashmix também vai ao ar, em rede nacional, pela TVcom Brasil (canal 28 Sky) e em várias emissoras comunitárias do país.

A Festa anos 80 terá edições do Programa Flashmix exibidas no telão do Villa, e DJ Clayton embalando a noite com os melhores sucessos anos 80 dos segmentos rock, dance e pop que fizeram a cabeça dos fãs pelas FMs e danceterias na década de 1980.

Dia 25, sábado, Nelson Letras e o Programa Flashmix farão da noite no Villa Blues uma viagem aos anos 80. Que tal ouvir e dançar A-ha, The Smiths, RPM, New Order, Depeche Mode, Camisa de Vênus , Dire Straits, Erasure, Pet Shop Boys, Legião Urbana, Cindy Lauder, Bruce Springsteen, David Bowie, Michael Jackson e muito mais?

Vá a caráter*, ao estilo anos 80, e faça dessa festa vintage um túnel do tempo!

Reservas de mesas e mais informações no Villa Blues, Rua Major Matheus, 253 (1º andar), Vila dos Lavradores. Telefone (14) 3354 04 50 ou 99622 96 66. Ou pela página do Villa Blues no Facebook.

*não é obrigatório ir a caráter