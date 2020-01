Bauru receberá exposição sobre Castelo Rá Tim Bum

A exposição ocorrerá de 7 de fevereiro a 3 de maio no Boulevard Shopping

da Redação

Toda a magia da turma do Castelo Rá Tim Bum estará em Bauru a partir de fevereiro, com exposição temática sobre um dos programas infantis de maior sucesso da televisão brasileira, exibido pela TV Cultura na década de 1990. A mostra terá uma imersão completa à atmosfera do que a produção infantil representou à época e ainda encanta gerações.

A exposição ocorrerá de 7 de fevereiro a 3 de maio no Boulevard Shopping, em Bauru. Estarão disponíveis à visitação do público objetos, cenários e figurinos da produção. Foram recriados o quarto do personagem Nino, da Feiticeira Morgana, a sala de experiências de Tíbio e Perônio, a árvore da Celeste e a banheira do Ratinho. Os bonecos originais de personagens como a própria Celeste, Godofredo, Mal e o Porteiro também estarão expostos.

Os interessados poderão visitar de terça a sexta-feira, das 12 às 21 horas, bem como nos sábados e feriados (das 11 às 21 horas) e domingos das 12 às 20 horas. Haverá cobrança de ingressos.

Confira horários e preços da exposição:

Terça a sexta-feira: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada)

Finais de semana e feriados: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia-entrada)

HORÁRIO DA EXPOSIÇÃO:

Terça a sexta-feira: das 12h às 21h (início da última sessão às 20h30)

Sábados e feriados: das 11h às 21h (início da última sessão às 20h30)

Domingos: das 12h às 20h (início da última sessão às 19h30)

INGRESSOS:

Na bilheteria física no local do evento (abertura 07/02) e pelo site: www.ingressorapido.com.br/casteloratimbum.

Horário de funcionamento da bilheteria física:

Terça a sexta-feira: das 12h às 20h30 | Sábados e feriados: das 11h

às 20h30 | Domingos: das 12h às 19h30