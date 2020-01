Divulgadas as atrações da Facilpa 2020

A comissão organizadora da Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) divulgou a grade completa de shows para a sua 43ª edição, que neste ano acontece entre os dias 30 de abril e 10 de maio. Entre as atrações confirmadas, destaque para a “rainha da sofrência” Marília Mendonça, o sertanejo universitário de Zé Neto e Cristiano, o clássico de Chitãozinho e Xororó e o rock dos Titãs (confira a grade completa abaixo).

Durante a coletiva de imprensa, o coordenador da Facilpa, José Oliveira Prado, também adiantou que a comercialização dos ingressos (pista e área VIP) começa a partir do mês de fevereiro. As adesões aos camarotes já podem ser feitas através do telefone 3263-1411 ou diretamente no seguinte endereço: Rua Antonio Brandi, nº 413, em Lençóis Paulista.

A expectativa para este ano é de que 150 mil pessoas passem pelo Recinto de Exposições José Oliveira Prado durante os 11 dias de Feira. “A ideia é sempre manter e elevar a qualidade da Facilpa, em um trabalho que envolve a Organização Estrela e a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. Então, para esta edição, trazemos os melhores artistas disponíveis no mercado nacional. Soma-se a isso a estrutura de ponta, o rodeio de alto nível e também uma praça de alimentação bastante variada”, garantiu Prado. Vale lembrar que a parceria com a Brahma segue neste ano, o que eleva ainda mais a qualidade do evento.

A Facilpa é uma realização da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, com produção da Organização Estrela.

Grade de shows de 43º Facilpa

30/4 – Henrique e Juliano

1/5 – Edson e Hudson (entrada franca)

2/5 – Chitãozinho & Xororó

3/5 – Titãs | Patati Patatá (entrada franca)

5/5 – Fernandinho (entrada franca)

6/5 – Pe. Alessandro Campos (entrada franca)

7/5 – Marília Mendonça

8/5 – Zé Neto e Cristiano

9/5 – Maiara & Maraisa

10/5 – Daniel (entrada franca)

Serviço

43ª Facilpa

De 30 de abril a 10 de maio

Camarotes já disponíveis através do telefone 3263-1411 ou diretamente no seguinte endereço: Rua AntoniBrandi, nº 413