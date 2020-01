Caminhão tomba na “serra” e atinge carros; acidente deixa duas vítimas fatais

Caminhão atingiu dois veículos na pista, matando um dos condutores

Da Redação

Acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta quinta-feira, 23 de Janeiro, na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), no trecho da “serra” de Botucatu.

Por volta das 9h30 um caminhão Ford Cargo, com toras de madeira em sua caçamba, veio a perder os freios, fazendo com que o motorista não tivesse mais controle do veículo.

Com isso, o caminhão atingiu dois carros, um Fiat Palio e um Hyundai HB 20. O impacto fez com que as tiras caíssem sobre os veículos e na pista.

O acidente vitimou fatalmente o motorista do HB 20 (que não teve o nome divulgado pelo Corpo de Bombeiros), bem como o condutor do caminhão, que ficou preso às ferragens

Já o passageiro do HB 20, bem como os ocupantes do Fiat Palio foram socorridos e encaminhados ao Hospital das Clínicas de Botucatu.

*Atualizado às 13h45