As famílias e amigos também se inserem nessa descoberta pela sexualidade

por Oscar D’Ambrosio*

A descoberta da sexualidade é uma jornada vivencial pela qual todos passam. E cada um tem a sua maneira de ingressar em um mundo curioso, em que instinto e decisões conscientes podem ocorrer nas mais variadas gradações, num jogo caleidoscópico de buscas e de entregas, de inseguranças e de difícil diálogo com a sociedade e com os próprios desejos.

O filme “Pequenos gigantes” (“Giant Little Ones), dirigido por Keith Behrman, traz um mergulho denso nas possibilidades da adolescência. O enredo gira em torno de dois amigos que integram a mesma equipe de natação na escola. Em uma noite, acabam praticando sexo oral e o fato repercute de modos diferentes em cada um deles, na escola e nas suas famílias.

As famílias e amigos também se inserem nessa descoberta pela sexualidade. Temos o pai de família que se separa para viver uma relação estável homossexual, a garota que deseja ter um pênis e entender o que significa de fato ter esse apêndice no corpo, além daquele que sente desejo homossexual e não tolera, e o que está perdido nesse turbilhão de sentimentos.

Um dos principais momentos do filme é o relacionamento afetivo que se instaura entre um dos meninos e a irmã do seu amigo (a enigmática Taylor Delaney Hickson), que foi sexualmente abusada. O afeto entre o rapaz que sofre bullying por ser considerado homossexual e a adolescente que busca viver sua sexualidade após uma experiência traumática comove e aponta que conviver com a diversidade não é questão de um esforço de tolerância, mas de simples aceitação de diferenças e divergências sem juízo de valor.

Oscar D’Ambrosio é jornalista pela USP, mestre em Artes Visuais pela Unesp, graduado em Letras (Português e Inglês) e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.