Garoto internado no Hospital das Clínicas realiza sonho e veste roupa de bombeiro

O bombeiro civil do HCFMB Eric Pita Capelup soube da história e prontamente atendeu ao pedido

da Redação com Assessoria

O que há em comum entre o dia-a-dia de um Hospital e dos bombeiros? O exercício constante da arte de amar e salvar vidas. E estas duas realidades se encontraram nesta sexta-feira, na Enfermaria de Pediatria do HCFMB.

Matheus, um pequeno botucatuense de 9 anos, passa diariamente por grandes desafios em sua vida e, como um verdadeiro herói, os supera com coragem e muita garra. E, para vencer esta trajetória, uma de suas fontes de inspiração são os bombeiros.

Antes de receber alta, o pequeno Matheus compartilhou com a equipe da Enfermaria o sonho de conhecer um bombeiro de perto e vestir uma roupa especial. O bombeiro civil do HCFMB Eric Pita Capelup soube da história e prontamente atendeu ao pedido. Foi até a Enfermaria conhecer Matheus e o vestiu com um uniforme dos Bombeiros.