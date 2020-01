Clássico Choque-Rei é destaque do Paulistão neste domingo (26)

O Palmeiras enfrenta o São Paulo, às 16h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara

da FPF

O Paulistão 2020 começou nesta semana e neste domingo (26), Palmeiras e São Paulo protagonizam o primeiro clássico pela segunda rodada. Além do Choque-Rei, mais três jogos completam a segunda rodada.

O Palmeiras enfrenta o São Paulo, às 16h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. O jogo foi transferido para o interior de São Paulo porque o gramado do Allianz Parque está sendo substituído por grama sintética. Na primeira rodada, o Palmeiras venceu por 4 a 0 o Ituano, com gols de Marcos Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e Willian, enquanto o São Paulo venceu o Água Santa, por 2 a 0, com gols de Daniel Alves e Pablo.

Mais tarde, às 19h, o Mirassol recebe o Corinthians no José Maria de Campos Maia. O Corinthians, na sua estreia no estadual, venceu o Botafogo, por 4 a 1, na Arena Corinthians. Os gols foram marcados por Luan e três do argentino Mário Boselli.

Fechando o dia, também às 19h, o Santo André joga contra a Ferroviária no Bruno José Daniel. De volta à elite paulista, após o título do Paulistão A2 Sicredi de 2019, a equipe do ABC estreou com um resultado positivo diante da Ponte Preta, ao vencer de virada, com gols de Ronaldo, Branquinho e Douglas Baggio.

Confira todos os jogos deste domingo (26):

Paulistão Sicredi:

16h

Botafogo x Ponte Preta – SporTV

Palmeiras x São Paulo – Premiere, TV Globo

19h

Mirassol x Corinthians – Premiere

Santo André x Ferroviária – SporTV