Forças de Segurança realizam operação Saturação; bar é fechado por não ter alvará

Objetivo foi coibir abusos como perturbação do sossego

Da Redação

As Forças de Segurança de Botucatu realizaram na sexta-feira e sábado, dias 24 e 25 de janeiro, mais uma Operação Saturação, com objetivo de coibir a perturbação do sossego e infrações de trânsito.

A ação foi realizada em diversos pontos como ruas de alta circulação de veículos, além de praças e locais de grande concentração de pessoas.

Ainda na operação, um bar foi fechado na região do Jardim Brasil por não possuir alvará de licença de funcionamento.

Os resultados destas ações foram:

. 74 pessoas abordadas;

. 18 carros vistoriados;

. 08 motocicletas vistoriadas

. 26 condutores fiscalizados

. 02 veículos removidos ao pátio;

. 06 autuações;

. 02 recusas de ser submetido a teste de alcoolemia;

. 01 bar fechado por não possuir alvará