CPFL promoveu investimentos de R$ 4,6 milhões em Botucatu

da Assessoria

Em busca da constante melhoria nos serviços oferecidos à população, a CPFL Paulista investiu R$ 4,6 milhões no terceiro trimestre de 2019 na expansão, manutenção e modernização da rede de distribuição de energia que abastece a região de Botucatu. Os aportes vão tornar mais seguro e confiável o fornecimento para os 158 mil consumidores da cidade e das vizinhas Areiópolis, Brotas, Jaú e São Manuel.

A distribuidora, que atende ao todo 4,6 milhões de clientes em 234 cidades do interior de São Paulo, destinou os recursos para iniciativas como a ampliação da capacidade e a implementação de novas subestações, a atualização da infraestrutura para a ligação de mais consumidores, a substituição de equipamentos antigos por tecnologias mais robustas e a criação de segundas fontes de alimentação para certos municípios.

Do total, R$ 840 mil foram direcionados para melhorias e manutenções do sistema, como troca de postes, reforço da rede secundária e instalação de espaçadores e cabos mais resistentes a interferências, além de reparos emergenciais.

A empresa também alocou R$ 2,4 milhões para o aumento da capacidade de carga das subestações e linhas de transmissão dos municípios. A infraestrutura ajuda a rede a suportar o crescimento da demanda de maneira estável e segura, além de tornar o abastecimento de energia na região mais flexível e seguro. Vale mencionar que outros R$ 394 mil foram investidos na ligação de novos clientes, por meio da ampliação da rede elétrica e da instalação de novos medidores.

Cabe destacar ainda os R$ 942 mil aplicados na realização de projetos especiais, como investimentos na modernização do sistema de distribuição e em redes inteligentes. Um dos principais objetivos dos aportes na área é a instalação de novos religadores, equipamento que restabelece o fornecimento de energia elétrica de forma automática para um número maior de consumidores em casos de ocorrência.

Os valores investidos no serviço e na infraestrutura de distribuição reforçam o compromisso da CPFL Paulista com o cliente. Vale ressaltar que, para garantir a segurança dos profissionais, da comunidade e da própria rede, eventualmente é necessário desligar parte do abastecimento de energia das regiões em que as obras de melhorias ocorrem.

“As cidades do interior de São Paulo estão em constante crescimento e queremos garantir que a infraestrutura de fornecimento de energia elétrica acompanhe essa expansão, sempre com qualidade, segurança e confiabilidade”, reforça Roberto Sartori, presidente da CPFL Paulista.

Canais digitais. A CPFL Paulista aposta ainda na digitalização dos seus canais de atendimento para facilitar a vida dos consumidores. A concessionária reformulou os seus canais digitais, que incluem a versão desktop e mobile do site (www.cpfl.com.br) e o aplicativo “CPFL energia”, disponível para download nas plataformas iOS, Android e Windows Phone. Os canais digitais disponibilizam mais de 30 serviços aos clientes 24 horas por dia. Além disso, o consumidor também pode informar falta de energia pelo serviço de SMS grátis para o número 27351.

De maneira totalmente gratuita, todos os clientes da distribuidora também podem se cadastrar para receber avisos de desligamentos programados, nos casos de obras, pelo celular e e-mail. O cadastro pode ser feito através do site da CPFL (www.cpfl.com.br). Clicando no banner “Desligamento Programado” (disponível na home > canto superior à direita) é feito um direcionamento para a página, em que é possível cadastrar um número de telefone e endereço de e-mail, tendo em mãos o “Seu Código” (número que consta nas contas de energia de cada unidade consumidora).