Estão abertas inscrições para Corrida Noturna 165 Anos Luz Botucatu

Estão abertas a partir desta segunda-feira, 27, as inscrições para a Corrida Noturna 165 Anos Luz Botucatu. A corrida será no dia 25 de abril, sábado, com largada às 19h30 na Avenida Dom Lúcio, em frente à Pinacoteca Fórum das Artes.

O percurso da prova terá 5,3 quilômetros e passará pelas Avenidas Dom Lúcio e Pedretti Neto, ruas do bairro Cecap, até retornar a frente da Pinacoteca.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.runnerbrasil.com.br e o primeiro lote tem custo de R$ 40,00 por participante. O atleta ganhará um kit com camiseta, número de inscrição, medalha e chip, que fará a contagem de tempo.

O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida. A Corrida Noturna é realizada em Botucatu desde 2011 e tradicionalmente abre a temporada de provas do Circuito Cuesta.

O regulamento, link para inscrição e mapa do percurso está disponível no site: www.runnerbrasil.com.br.

