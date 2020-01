Funcionários da Embraer voltam hoje ao trabalho após férias coletivas e processo de fusão com a Boeing

Sistema passa a atuar com uma estrutura independente, sob o controle integral da Embraer

da Assessoria

Os funcionários da Embraer retornaram hoje ao trabalho, após três dias de licença remunerada. Nesse período, a empresa realizou testes nos sistemas que foram implementados e/ou separados do negócio de aviação comercial, que passa a atuar com uma estrutura independente, sob o controle integral da Embraer.

As atividades de TI, bem como outras ações de segregação, previstas para serem executadas no mês de janeiro foram concluídas com sucesso e as duas empresas já estão operacionais para o desenvolvimentos das suas funções.

Na última terça-feira, dia 21, a Embraer inaugurou sua nova sede, na Unidade Eugênio de Melo, em São José dos Campos, em evento com a presença dos funcionários. O investimento de 30 milhões de dólares nas novas instalações triplicou a capacidade do local para 4 mil pessoas.