GCM de Botucatu realiza Curso de Patrulhamento Tático Especializado em Araras

Durante o último final de semana, a Guarda Civil Municipal de Botucatu participou do 5° Curso de Patrulhamento Tático Especializado, realizado na cidade de Araras. O curso foi promovido pela Ronda Ostensiva Municipal, ROMU de Araras, e contou com a presença de 25 guardas de dez instituições do Estado de São Paulo. Dentre os botucatuenses, participaram do treinamento o inspetor Lourenço e os guardas Pimentel, Lima, Belo e Daniela.

Foram 30 horas de curso divididas em dois dias de treinamento especializado, em que foram abordados os temas: manuseio de armas curtas e longas, deslocamento tático e progressão em conduta de patrulha, patrulhamento tático, doutrinas de equipe especializada, legislação específica, formação de equipe e postura em abordagem em equipe.

A ROMU é um grupamento especializado da Guarda Civil e tem como objetivo intensificar a atuação em patrulhamento preventivo e planejado em regiões com maiores incidências de crimes. Com a especialização, a GCM de Botucatu amplia sua preparação em caso de ocorrências na Cidade que precisem das Forças de Segurança. O telefone da GCM é o 199.