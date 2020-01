Operação Cata-Treco recolheu mais de 40 toneladas de materiais na região do Convívio

Mais de 80 trabalhadores estiveram nas ruas dos bairros durante a Operação Cata-Treco

da Prefeitura de Botucatu

Os bairros Convívio, Jardim Reflorenda, Palos Verdes, Recreio do Havaí e Residencial Jatobá receberam no último sábado, 25, a Operação Cata-Treco. Caminhões da Secretaria de Infraestrutura passaram pelas ruas dos bairros a partir das 8 horas e coletaram mais de 40 toneladas de materiais inservíveis.

O local foi escolhido pela Vigilância Ambiental em Saúde, a VAS, por conta do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti e por apresentar maior relevância para recipientes inservíveis, que poderão ser recolhidos na ação.

A medida é mais uma alternativa na luta contra a dengue na Cidade e tem como objetivo remover dos quintais materiais que possam acumular água da chuva.

“Tivemos um trabalho conjunto entre Infraestrutura, Saúde e Zeladoria, removendo materiais que possivelmente se tornariam foco da proliferação do mosquito da dengue e orientando os moradores. Nossos servidores municipais e participantes do programa Botucatu em Frente também realizaram a limpeza de espaços públicos, guias e sarjetas”, afirma o Secretário do Prefeito e responsável pela Zeladoria do Município, Paulo Sérgio Alves.

Mais de 80 trabalhadores, entre eles servidores municipais, empresas terceirizadas e integrantes do Programa Botucatu em Frente, estiveram nas ruas dos bairros durante a Operação Cata-Treco.