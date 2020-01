Rumo abre inscrições para Programa de Estágio 2020

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro

da Assessoria

Referência no setor ferroviário e logístico no país, a Rumo está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2020. O processo é exclusivo para estudantes com graduação prevista entre julho/2021 e julho/2022. São mais de 30 vagas distribuídas entre as cidades de Curitiba (PR), São Paulo (SP), Santos (SP), Araraquara (SP) e Santa Maria (RS). As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro, exclusivamente pelo site: http://estagiorumo.randstad. com.br/

Podem participar do processo seletivo estudantes de engenharia, direito, administração, comércio exterior, logística, economia, estatística, relações internacionais, ciências contábeis e similares de acordo com a área de atuação. Dividido em etapas, o processo é composto por testes online, vídeo entrevista, dinâmica e painel com gestores.

“É um programa amplo que oferece uma dinâmica focada no aprendizado e na capacitação profissional. Competências como proatividade, capacidade de adaptação e disposição para aprender e contribuir são fundamentais para atuar de forma integrada nos diversos setores da empresa”, explica Aline Dugnani, Coordenadora de Gente & Cultur@ da Rumo.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A companhia opera 12 terminais de transbordo, seis terminais portuários e administra cerca de 14 mil quilômetros de ferrovias nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A base de ativos é formada por mais de mil locomotivas e 28 mil vagões.