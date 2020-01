São Manuel tem 122 oportunidades de trabalho; confira:

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento

da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou 122 novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Os candidatos interessados devem se dirigir à Rua Epitácio Pessoa, 689, Centro, munidos de documentos pessoais, currículo com foto e Carteira de Trabalho. O atendimento ocorre após às 13 horas.

Confira as vagas:

ESTAGIÁRIO CONTROLE DE QUALIDADE (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ESTAR CURSANDO ENSINO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NO 3º OU 4º ANO. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA, SOMENTE CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA. SALÁRIO A COMBINAR.

ATENDENTE DE RESTAURANTE (50 VAGAS – MASCULINO E FEMININO, SOMENTE PARA PESSOAS ENTRE 18 E 27 ANOS DE IDADE): EXIGE ENSINO MÉDIO OU FUNDAMENTAL COMPLETO. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO DE R$ 1.195,00 + MORADIA, ALIMENTAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO, PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO OPCIONAL, SEGURO DE VIDA, TREINAMENTO REMUNERADO.

AUXILIAR DE COZINHA (50 VAGAS – MASCULINO E FEMININO, SOMENTE PARA PESSOAS ENTRE 18 E 27 ANOS DE IDADE): EXIGE ENSINO MÉDIO OU FUNDAMENTAL COMPLETO. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO DE R$ 1.195,00 + MORADIA, ALIMENTAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO, PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO OPCIONAL, SEGURO DE VIDA, TREINAMENTO REMUNERADO.

SERVENTE DE OBRAS – TEMPORÁRIO (10 VAGAS – MASCULINO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E 1 ANO DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

PEDREIRO – TEMPORÁRIO (10 VAGAS – MASCULINO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E 1 ANO DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

AJUDANTE GERAL – TEMPORÁRIO (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO DE R$ 1.847,93 + UNIMED E VALE ALIMENTAÇÃO.

– Para a vaga de ESTAGIÁRIO CONTROLE DE QUALIDADE, o candidato deverá auxiliar no recebimento de matéria prima, preencher relatórios de não conformidade, auxiliar na inspeção de processo de fabricação e preencher planilhas. Deve, ainda, ter idade mínima de 18 anos e residir em São Manuel. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, seis horas por dia. A vaga estará aberta até 31/01 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de ATENDENTE DE RESTAURANTE, o candidato deverá fazer atendimento direto ao cliente, levar alimentos e bebidas à mesa, retirar pedidos, manter as mesas limpas e organizadas e atender todas as necessidades dos clientes. O candidato precisa ter disponibilidade para residir em alojamento da empresa em uma das 80 casas que a empresa possui no Estado de São Paulo. O treinamento inicial será feito na matriz da empresa na cidade de Curitiba/PR. As despesas com passagens e alojamentos serão pagas pela empresa. Idade entre 18 e 27 anos. Horário de trabalho: 44 horas semanais, escala 6×1, 7 horas e 20 minutos diários. As vagas estarão abertas até 31/01 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos. A entrevista será no próximo dia 30/01, às 10h (também poderão se candidatar pessoas com deficiência – PCD).

– Para as vagas de AUXILIAR DE COZINHA, o candidato deverá fazer manipulação e preparo dos alimentos que serão servidos no restaurante, chapa, grelha, fritadeira, saladas, sobremesa, limpeza da cozinha, lavagem dos pratos e utensílios. O candidato precisa ter disponibilidade para residir em alojamento da empresa em uma das 80 casas que a empresa possui no Estado de São Paulo. O treinamento inicial será feito na matriz da empresa na cidade de Curitiba/PR. As despesas com passagens e alojamentos serão pagas pela empresa. Idade entre 18 e 27 anos. Horário de trabalho: 44 horas semanais, escala 6×1, 7 horas e 20 minutos diários. As vagas estarão abertas até 31/01 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos. A entrevista será no próximo dia 30/01, às 10h (também poderão se candidatar pessoas com deficiência – PCD).

– Para as vagas de SERVENTE DE OBRAS, os candidatos deverão fazer a execução da obra, ter CNH AB e automóvel próprio. Precisam, ainda, residir em São Manuel, no Distrito de Aparecida, em Pratânia ou Areiópolis. Horário de trabalho: a combinar. As vagas estarão abertas até 05/02 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de PEDREIRO, os candidatos deverão fazer a execução da obra, ter CNH AB e automóvel próprio. Precisam, ainda, residir em São Manuel, no Distrito de Aparecida, em Pratânia ou Areiópolis. Horário de trabalho: a combinar. As vagas estarão abertas até 05/02 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de AJUDANTE GERAL, o candidato deve ter CNH letra AB, veículo próprio e precisa residir em São Manuel. Idade: 18 anos. Horário de trabalho: 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. A vaga estará aberta até 31/01 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

Para mais informações, procurar o PAT tendo em mãos documentos pessoais, currículo e CTPS. Endereço: Rua Epitácio Pessoa, 689, Centro, São Manuel. NÃO SÃO FORNECIDAS INFORMAÇÕES POR TELEFONE!