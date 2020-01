Bauru receberá acervo do museu itinerante do videogame

da Assessoria

Um do mais esperado e divertido evento de videogame do País chega pela primeira vez em Bauru: o Museu do Videogame Itinerante. Sucesso por onde passa, a atração costuma chamar atenção de fãs e apaixonados pelo universo dos games, mangás e cosplay.

De 8 a 25 de fevereiro, o público poderá se divertir, gratuitamente, nas 54 estações de jogos que vão invadir o estacionamento VIP do centro de compras.

Serão 600m² com torneios de games antigos e novos, simuladores de corrida, área PlayStation 4, PlayStation VR, Nintendo Switch, XBOX ONE, tecnologia de realidade virtual e o famoso palco Just Dance, o jogo de dança que promete fazer os participantes suarem a camisa.

Nele, os competidores são desafiados a imitar os mesmos movimentos de dançarinos profissionais virtuais e, assim, alcançar a melhor pontuação no ranking do evento. Os mais bem colocados poderão participar do concurso Just Dance da Ubisoft, e faturar brindes e prêmios.

Um dos momentos mais aguardados é o concurso de Cosplay, atividade em que as pessoas se caracterizam e interpretam seus personagens preferidos de anime (animações japonesas), mangá (quadrinhos japoneses) ou videogames. A programação completa ocorrerá diariamente, de segunda a sábado das 15h às 21h e aos domingos das 14h às 20h.

Exposição

Serão expostas mais de quatro décadas da evolução dos videogames. Os visitantes vão poder conferir algumas relíquias como, o primeiro console fabricado no mundo e no Brasil, o primeiro console a usar cartuchos e a rodar jogos 3D, console com jogos vetoriais que já vinha com monitor, entre outros.

A mostra é totalmente interativa e permite jogar em games que fizeram história, além de lançamentos.

SERVIÇO

Museu do videogame itinerante

Quando: de 8 a 25 de fevereiro

Quanto: atividade gratuita

Horário: de segunda a sábado, das 15h às 21 e aos domingos das 14h às 20h.

Local: estacionamento VIP do Bauru Shopping, que fica localizado à Rua Henrique Savi, 15-55, no bairro Vila Nova Cidade Universitária em Bauru.