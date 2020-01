Forças de Segurança se reúnem e traçam estratégias durante o Carnaval

Nesta terça-feira, 28, foi a vez das Forças de Segurança se reunirem com os responsáveis pelos eventos

da Prefeitura de Botucatu

O Carnaval em Botucatu está chegando, e as Forças de Segurança do Município se reuniram na última semana, para alinhar ações durante as festividades na Cidade.

A reunião teve a presença do Secretário Municipal de Segurança, Marcelo Emílio de Oliveira, representantes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Botucatu. A Secretaria Municipal de Cultura, Cris Cury Ramos, também participou do encontro.

“Tivemos uma conversa bastante importante, que definiu as estratégias para que neste período de festas consigamos manter a ordem do Município e principalmente a segurança dos foliões. Mais uma vez esse trabalho de integração entre as Forças de Segurança mostra que caminhamos sempre no mesmo objetivo, o de Botucatu se manter segura e harmoniosa”, afirma o Secretário Marcelo Emílio de Oliveira.

Nesta terça-feira, 28, foi a vez das Forças de Segurança se reunirem com os responsáveis pelos eventos, para transmitir orientações a respeito das limitações de horário e manutenção da ordem pública.

A programação do Carnaval 2020 em Botucatu conta com as seguintes atividades:

Banho das Donzelas no Rio Bonito

Dia 08 de fevereiro

Horário: das 17 às 20 horas

Bloco Timelo

Dia 15 de fevereiro

Horário: das 17h30 às 21h30

Concentração no Largo da Igreja São José

Carnaval no Rio Bonito

Dias 22, 23 e 24 de fevereiro

Horário: das 20 às 01 hora

Carnaval na Mina

Dias 22, 23 e 24 de fevereiro

Horário: das 19 às 00 hora

Bloco Muvuca Dubrô

Dia 22 de fevereiro

Horário: das 15 às 21 horas

Local: Avenida Leonardo Villas Boas, 3310

Cortejo Carnavalesco + Show com Moreiras da Silva

Dia 23 de fevereiro

Horário: das 19 às 22 horas

Local: da Praça da Pinacoteca até o Espaço Cultural

Samba na Pina + Grupo de Marchinhas Pipoca da Alegria

Dia 24 de fevereiro

Horário: das 17 às 21 horas

Local: Praça da Pinacoteca

Estação Folia + Banda Municipal e Ocorocome

Dia 25 de fevereiro

Horário: das 17 às 21 horas

Local: Estação Ferroviária