Seminário São José tem novo reitor; assume cônego Alberto Campezato

por Flávio Fogueral

O Seminário Arquidiocesano São José de Botucatu possui nova gestão. Assumiu a função de reitor da instituição o cônego Alberto Fernando Cristiano Campezato. A posse ocorreu na manhã desta quarta-feira, 29 de janeiro, durante celebração eucarística com a presença do arcebispo Dom Maurício Grotto de Camargo, e do bispo emérito de Catanduva, Otacílio Luziano da Silva.

A nomeação ocorreu em 1º de janeiro, quando da transferência de Campezato da paróquia Nossa Senhora das Dores, em Avaré, para a paróquia Santo Antônio de Rubião Júnior. O novo reitor substitui, ainda, o cônego Joinville Antônio Arruda.

Na ocasião da posse, foi iniciado ainda o retiro dos seminaristas da Arquidiocese, que terá continuidade na Casa de Retiros “Santo Inácio”, no distrito de Rubião Júnior.

O Seminário São José, criado pelo primeiro bispo de Botucatu, Dom Lúcio Antunes de Souza em 1911, atua na formação de jovens com vocação para o sacerdócio católico. Oferece a educação em âmbito do Ensino Médio e propedêutico (preparatório). Atualmente a sede do seminário está na Casa Arquiepiscopal, na Rua Dr. Costa Leite, 648.