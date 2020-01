Anhembi terá novo posto do Procon

O Procon é um órgão criado especificamente para a proteção e defesa do consumidor

da Redação com Prefeitura de Anhembi

A partir da próxima sexta-feira, 31, Anhembi vai ganhar uma nova unidade do Procon. A instituição está está expandido suas unidades para a grande maioria das cidades do interior paulista. A inauguração do local acontece às 10 horas e funcionará no prédio anexo ao Paço Municipal, na Praça Prefeito Ismael Morato do Amaral, nº 67.

O Procon é um órgão criado especificamente para a proteção e defesa do consumidor. Além de fazer valer os direitos dos cidadãos, tanto consumidores e clientes como fornecedores, comércios e empresas, ele oferece outros serviços, tais como: