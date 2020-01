Avaré: mais de 7 mil alunos da rede municipal voltam às aulas no dia 3

A rede de ensino de Avaré é composta por 24 escolas municipais

Aproximadamente 7 mil alunos da rede municipal voltam às aulas nesta segunda-feira, 3 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, são aproximadamente 4700 estudantes do Ensino Fundamental (1º a 5º ano) e mais 2500 inscritos no Ensino Infantil (4 a 5 anos).

Cerca de 300 alunos da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) também vão retomar os estudos na mesma data após o recesso escolar.

Já as creches voltaram a funcionar no último dia 13. As 16 unidades do município atendem aproximadamente 1780 crianças.