Novo Hospital da Unimed será inaugurado no início de março

O novo Hospital da Unimed gerou mais de 300 novas vagas de emprego em Botucatu

do Leia Notícias

A região da Vila Assumpção, em Botucatu, estará agitada no início de março deste ano, com importantes inaugurações. Após a confirmação que a loja da Havan deve ser inaugurada no dia 7 de março, o novo Hospital da Unimed de Botucatu tem sua previsão de inauguração para a mesma data, 7 de março, sábado. A cerimônia de inauguração está marcada para às 19h30.

O novo Hospital terá cerca de 10 mil metros quadrados. O prédio terá sete andares, com 60 leitos para internação, 10 leitos de UTI, 8 leitos de recuperação pós-cirúrgica, 4 salas de cirurgia e uma sala híbrida, Centro de Diagnóstico completo, além de pronto-atendimento adulto e infantil. Foram investidos mais de R$ 50 milhões.