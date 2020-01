Hemocentro pede doações de todos os tipos sanguíneos

A doação de todos os tipos sanguíneos é bem-vinda

Da Assessoria

Hemocentro do HCFMB encontra-se com seus estoques em baixa. A doação de todos os tipos sanguíneos é bem-vinda. Os horários de atendimento do Hemocentro são: de segunda à sexta, das 8h às 16h30 e, aos sábados, o horário de coleta é das 7h às 12h.

As doações também podem ser realizadas no Hospital Unimed Botucatu (Praça Isabel Arruda, 138 – Centro), sempre às quartas-feiras. Agende seu horário pelo telefone: (14) 3112-7676.

Os requisitos para ser doador de sangue são: apresentar documento emitido por órgão oficial com foto, como RG ou CNH ou, ter boa saúde e pesar acima de 50 quilos; ter idade entre 16 anos completos e 69 anos, 11 meses e 29 dias. Candidatos com idade entre 16 e 17 anos, devem possuir consentimento formal, por escrito, do seu responsável legal para cada doação que realizar; não estar em jejum, dormir ao menos 6 horas antes da doação; não estar com doenças infecciosas; não ter vida sexual promíscua; não ser usuário de drogas; não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação.