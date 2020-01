Destaque Botucatu de fevereiro traz a importância do microempreendedor individual

A Destaque Botucatu pode ser encontrada gratuitamente nas principais bancas de jornais e revistas

Modalidade de empreendedor que mais tem crescido no Brasil, os Microempreendedores Individuais (MEIs) também se solidifica em Botucatu. Somente no ano passado o município registrou 9773 profissionais formalizados nesta categoria, crescimento de 17% em comparação com 2018.

Este é o assunto principal da Destaque Botucatu nº 49 (fevereiro de 2020), que também apresenta o número de inadimplência registrado no ano passado, além da queda nos pedidos de recuperações judiciais e de falências.

O turismo de Botucatu ilustra as páginas da revista com reportagem sobre a reabertura do Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta após extenso processo de revitalização e que somente nas primeiras semanas de visitas, já recebeu mais de 2 mil banhistas. Confira, ainda, um pouco sobre a história e ações da Igreja Presbiteriana de Botucatu que, neste ano, completa 135 anos de fundação, sendo a primeira igreja evangélica do município.