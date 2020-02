Caio destaca-se por mais um ano como líder no segmento de ônibus urbanos

A marca, que neste mês de janeiro comemora 74 anos alcançou 62% de crescimento em relação a 2018

da Assessoria

Dados recentes da FABUS – Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus, confirmaram a marca Caio como líder absoluta no segmento de urbanos no mercado nacional, com share de 60%. Em 2018 esse percentual era de 51%, apontando relevante crescimento e a perene liderança da empresa, que acontece desde que esses dados começaram a ser levantados formalmente.

A marca, que neste mês de janeiro comemora 74 anos da marca e 19 anos de atividades sob nova gestão, alcançou 62% de crescimento em relação a 2018, referente à produção de ônibus para o mercado interno. Somado à produção para o mercado externo, o crescimento foi de 45%, em unidades produzidas.

Especialistas apontam que a boa recuperação do mercado se deve, principalmente, às renovações e ampliações de frota de ônibus urbanos, impulsionadas por licitações e aumento da confiança dos investidores na economia.

“As expectativas para 2020 são positivas, com a esperança de manter a produção no mesmo ritmo de 2019. Para o segundo semestre, é esperada uma oscilação de vendas para o mercado interno devido às eleições municipais. Já para o mercado externo, temos boas perspectivas”, explica o diretor comercial da Caio, Paulo Ruas.

O Caminho da Evolução

Está no DNA da marca inovar, antecipar tendências e necessidades do segmento e de seus clientes. A liderança da Caio está fortemente ligada a estes fatores, aliados à confiabilidade conquistada durante as mais de sete décadas de atividades e a constante busca por evolução em produtos e processos, com sua tradicional excelência em qualidade. Para isso, são realizadas pesquisas para estudar novas tecnologias e apontar melhorias, como também investimentos em estudos de novos materiais aplicados às carrocerias, que passam por constantes testes de resistência.

A Caio faz parte de um Grupo formado por empresas voltadas a oferecer ao mercado soluções inovadoras em mobilidade, com eficiência operacional, tecnologia, conforto e segurança. Trilhando um caminho de evolução em seus produtos e processos, nas primeiras semanas de 2020, o Grupo Caio apresentou ao mercado a atualização de seu logotipo e identidade visual. É um marco que tem como objetivo demonstrar visualmente a evolução e modernização do Grupo.

Sobre a Caio

Com dois parques fabris, com sede na cidade de Botucatu e filial na Barra Bonita, ambas no interior paulista, a Caio possui capacidade produtiva de 50 carrocerias ao dia, nas duas unidades.

Conta com equipes de representação de vendas em todo o Brasil e no exterior e escritório central na cidade de São Paulo. Também com renomada equipe de assistência técnica e facilidades na aquisição e troca de peças de reposição.

A Caio é reconhecida como uma das maiores geradoras de empregos da região. Só em Botucatu, a empresa conta com cerca de 3.200 colaboradores. Somados a outras empresas do Grupo Caio, são aproximadamente 5.000 empregos diretos gerados.

A vitoriosa atuação no segmento de ônibus é conquistada dia a dia, com um amplo portfólio de produtos que atendem às diversas necessidades do mercado e o mix de soluções, que englobam atendimento e serviços diferenciados.

Por isso, a Caio é especialista em oferecer soluções em mobilidade inteligente, facilitando o transporte de milhões de pessoas no Brasil e no Mundo.