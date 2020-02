Polícia realiza mais uma ação para coibir infrações de trânsito pela madrugada

As fiscalizações ocorreram nos Bairros Lavapés (Avenida Itália) e no Jardim Bom Pastor (Avenida Vital Brasil)

da Redação

As Forças de Segurança de Botucatu, entre Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, junto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) realizaram na madrugada deste domingo, 2 de fevereiro, mais uma edição da Operação Direção Segura, para verificar possíveis infrações de trânsito relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro.

As fiscalizações ocorreram nos Bairros Lavapés (Avenida Itália) e no Jardim Bom Pastor (Avenida Vital Brasil), com pontos de bloqueios coordenado. Os pontos foram escolhidos por serem locais de diversos acidentes de trânsito e infrações penais relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro.

Os resultados dessas ações foram:

. 182 abordagens de pré-teste pelo DETRAN;

. 32 carros vistoriados;

. 08 motocicletas vistoriadas;

. 16 autos de infrações de trânsito confeccionados;

. 04 motocicletas removidas ao pátio;

. 09 CNHs recolhidas;

. 02 documentos de veículos recolhidos;

. 04 testes de alcoolemia realizados pela PM.