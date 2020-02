Câmara retorna do recesso. Dois vereadores podem disputar eleição de prefeito

Na ordem do dia, 2 projetos de lei denominando vias publicas da cidade para serem votados

do site Botucatu Online

Nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro termina o período de recesso legislativo e os vereadores retornam ao trabalho, depois do período de recesso de final de ano. Na ordem do dia, 2 projetos de lei denominando vias publicas da cidade para serem votados.

Em ano eleitoral a pauta do legislativo deve aquecer, sobretudo com o fato de todos os vereadores buscarem a reeleição e outros tentarem voos mais altos. Até o momento são dois que podem disputar a eleição para a prefeitura. Izaias Colino e Rose Ielo. Izaias busca um partido, já que o PSDB está fechado com Pardini e Rose analisa a questão com o ex-prefeito Mário Ielo, seu marido e líder do PDT.

Confira o que vai ser votado:

1) PROJETO DE LEI Nº. 88/2019, de iniciativa do Vereador Carreira – denomina de “Deolindo Bavia” a “Rua 12” localizada no Residencial Paratodos. discussão e votação únicas quórum: 2/3

2) PROJETO DE LEI Nº. 91/2019, de iniciativa do Vereador Abelardo – denomina de “Rua Jasmim Azul” o “Lote 4B da área D” encravado na Fazenda Primavera, outrora Capão Bonito. discussão e votação únicas quórum: 2/3

A sessão ordinária é aberta ao público e é transmitida ao vivo pelo Facebook, site e TV Câmara Botucatu (canal 61.3 da rede aberta e canal 4 da NET).