Estação Ferroviária receberá bailes de carnaval em São Manuel

Em razão do grande sucesso e da organização dos bailes de carnaval do ano passado, as Diretorias de Cultura e Turismo foram incumbidas pelo prefeito municipal de repetir a mesma organização e no mesmo local, ou seja, na Estação Ferroviária de São Manuel.

Pela aceitação e comentários em relação ao Carnaval de 2019, neste ano a expectativa é que mais famílias, tanto da cidade, como da região, compareçam ao Carnaval na Estação, devido à grande repercussão positiva, principalmente, quanto ao conforto e segurança dos foliões no ano anterior.

Confira a programação do “CARNAVAL ESTAÇÃO FAMILIA”

Dia 16 de fevereiro – apresentação da Corte Carnavalesca no Coreto, a partir das 19h com o tradicional “Corso” em volta do Jardim Municipal.

Dias 22 e 24 de fevereiro, baile na Estação Ferroviária, das 21h às 2h na Estação Ferroviária

Dias 23 e 25 de fevereiro, matiné, das 15 às 18:30h, também na Estação Ferroviária