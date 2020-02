Assembleia divulga gastos dos 94 deputados: Fernando Cury foi o 10º que mais utilizou verba em 2019

Deputado botucatuense utilizou R$ 352.724,23 da verba de custeio do mandato

do Leia Notícias

O Portal Transparência da Assembleia Legislativa de São Paulo disponibilizou um levantamento sobre os gastos com o trabalho parlamentar que os 94 deputados estaduais tive­ram ao longo de 2019. O deputado Fernando Cury (Cidadania), de Botuca­tu, está entre os que mais usaram a verba parlamen­tar. Teonildo Barba (PT) foi o que mais usou, tota­lizando R$ R$ 397.977,58, e Pedro Kaka (Podemos) foi o que menos usou: R$ 1.302,67. No total os 94 parlamentares gastaram mais de R$ 19 milhões na estrutura do mandato.

Em 10º no ranking dos gastos, Fernando Cury utilizou R$ 352.724,23 da verba de custeio do mandato, sendo R$ 88 mil em gráficas contra­tadas em Botucatu, para impressão de materiais. Segundo levantamento feito pela equipe do Jor­nal Leia Notícias, a média dos deputados foi de R$ 34 mil, com esse tipo de material. Todos os depu­tados investiram juntos R$ 3.215.760,08 em ma­teriais e serviços gráficos, de cópia e reprodução de documentos (mês de de­zembro de 2019 ainda não foi colocado no relatório da ALESP). Desde agos­to de 2018, o Ministério Público investiga dezenas de deputados estaduais, entre eles o deputado es­tadual Fernando Cury, e ex-deputados, em relação a supostas irregularidades praticadas pelos parla­mentares nos gastos com serviços gráficos, e até o momento não houve uma definição sobre o inquérito instaurado.

Além do gasto com grá­ficas, no valor de R$ 88 mil em 2019, o outro principal gasto do deputado estadu­al Fernando Cury foi com locação de bens imóveis, de janeiro a dezembro de 2019, totalizando R$ 88 mil, com quatro bens imó­veis locados neste período.

A maioria dos gastos de todos os deputados, segun­do o Portal Transparência da Assembleia Legislativa, mostra que as verbas de custeio dos trabalhos dos parlamentares foi usada para viagens às suas bases, pagamento de alugueis de comitês, serviços técnicos de profissionais, gráficas, comunicação, além de loca­ção de veículos e combustí­veis para viagens em suas bases de atuação.

Em 2018, o deputado estadual Fernando Cury foi o segundo entre os 94 parlamentares que mais utilizou verbas da Assem­bleia, com R$ 384.280,64. Em 2017 ele foi o 3º, com R$ 374.287,06 em gastos. Em 2016, foi o 16º, com R$ 324.408,78.

Posição do Deputado

A assessoria do deputa­do Fernando Cury (Cida­dania) informou que todos os gastos do botucatuense foi aprovado pela equipe de técnicos da Assembleia Legislativa e divulgados no Portal Transparência, sem qualquer orientação de restrições. Os gastos – reforça a assessoria – são espelhados no amplo tra­balho que o deputado tem em várias frentes, que vão desde a área de saúde pú­blica, assistência social e desenvolvimento regional, além do trabalho realizado no ano passado na Frente em Defesa da UNESP.

“É importante destacar que o deputado Fernan­do Cury tem uma ampla atuação em todo o estado de São Paulo, com traba­lho dedicado a melhorar a vida das pessoas em mais de 100 cidades de diversas regiões, entre elas, Central, Centro-Oeste, Sudoeste, Médio Tietê, Pontal do Paranapanema e Vale do Paraíba”, ressalta a nota en­caminhada ao Jornal Leia Notícias.

Finalizando a nota, é des­tacado o fato de as contas do deputado terem sido aprovadas “sem irregula­ridades” com os critérios estabelecidos pela Assem­bleia Legislativa, válidas para todos os parlamenta­res, e foram aprovadas por órgãos de controle e fiscali­zação da casa.

Leia a íntegra da nota en­viada pela assessoria:

“Nota Oficial – As infor­mações divulgadas através do Portal da Transparência são públicas e fazem parte do compromisso da Assembleia Legislativa com a ética e a verdade, reforçando assim que não há qualquer irregu­laridade nas ações desenvol­vidas. É importante destacar que o deputado Fernando Cury tem uma ampla atua­ção em todo o estado de São Paulo, com trabalho dedica­do a melhorar a vida das pes­soas em mais de 100 cidades de diversas regiões, entre elas, Central, Centro-Oeste, Sudoeste, Médio Tietê, Pon­tal do Paranapanema e Vale do Paraíba.

Fernando Cury também é o líder da bancada de seu par­tido (Cidadania) dentro da Alesp e presidente de três im­portantes Frentes Parlamen­tares: em Defesa da UNESP, para o Desenvolvimento Re­gional e de Combate ao Dia­betes. Além disso, preside o Condeca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente), responsável pela discussão de políticas públicas e financiamento de projetos sociais realizados por entidades e prefeituras, nas áreas da educação, cul­tura, esporte e lazer, voltados para crianças e adolescentes.

Diante dessa intensa agen­da parlamentar, o deputado percorre milhares de quilô­metros visitando inúmeros municípios, promovendo reuniões e disponibilizando materiais impressos para tra­tar de cada tema em debate. Em respeito e conforme en­tendimento da importância ao ocupar um cargo como ho­mem público, Fernando Cury elabora ainda informativos para prestar contas de seu mandato.

Por fim, fundamental res­saltar que todos os serviços de gráfica utilizados pelo de­putado estadual Fernando Cury estão de acordo com os critérios estabelecidos pela Assembleia Legislativa de São Paulo, e foram analisa­dos e aprovados pelo órgão de controle e fiscalização da própria Assembleia”.