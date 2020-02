Simpósio sobre Gramados, em Botucatu, está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o VIII Simpósio sobre Gramados (SIGRA) que acontece nos dias 13 e 14 de maio, na Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu.

Frente a constante expansão do setor, diversas demandas de informações técnicas e científicas são geradas a cada ano. O objetivo do SIGRA é promover a troca de experiências entre profissionais e o setor acadêmico, para difundir conhecimentos e colaborar com a evolução do segmento.

O VIII SIGRA será realizado pelo grupo de pesquisa “Equipe Turfgrass”, liderado pelos professores Roberto Lyra Villas Bôas (FCA/Unesp Botucatu) e Leandro José Grava de Godoy (Unesp/ Registro), a partir de pesquisas de demandas existentes em cada setor.

Os temas que serão abordados nas palestras se dividem em cinco grandes painéis: Irrigação; Gramados esportivos; Produção de gramas e paisagismo; Rodovias e Defensivos.

As inscrições estão com valores especiais até o dia 20 de abril.

Mais informações, programação completa e inscrições aqui.