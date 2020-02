Botucatu: Empresário morre após acidente na Rodovia Castello Branco

Avelino estava internado após ser atropelado em grave acidente na região de Barueri

do Leia Notícias

O empresário botucatuense Avelino Coelho, da empresa Multicomp, faleceu nesta madrugada, 05, após não resistir ao ferimentos de um acidente que ocorreu no final da noite da última segunda-feira, 03, na Rodovia Castello Branco, na região de Barueri.

De acordo com informações, o acidente envolveu um caminhão e 13 carros. Avelino teria perdido o controle do seu veículo e desceu do carro para sinalizar o acidente na pista, quando foi atropelado. Ele foi levado em estado grave ao hospital de Osasco, com fraturas na perna e no quadril, onde ficou internado, e faleceu nesta madrugada.