Carnaval 2020 em Botucatu começa neste sábado, 8, no Rio Bonito

A festa será comandada pelos foliões que percorrerão toda a Orla do Rio Bonito fazendo a festa

da Prefeitura de Botucatu

Neste sábado, 08, já é Carnaval em Botucatu. A Secretaria Municipal de Cultura promove o tradicional “Banho das Donzelas”, na Orla do Rio Bonito das 17 às 20 horas.

Essa é uma homenagem ao “Banho da Dona Dorotéia”, uma das mais antigas e tradicionais manifestações populares do carnaval paulista, iniciada na década de 20 na cidade de Santos, e que hoje é presente em vários municípios.

A festa será comandada pelos foliões que percorrerão toda a Orla do Rio Bonito fazendo a festa.

“Convidamos todos os moradores da região do Rio Bonito, Mina, Porto Said e também a população do Centro da Cidade para festejarem conosco. Com certeza será um momento de muita diversão”, afirma a Secretaria Municipal de Cultura, Cris Cury Ramos.

Confira abaixo a programação completa do Carnaval 2020:

Banho das Donzelas no Rio Bonito

Dia 08 de fevereiro (sábado)

Horário: das 17 às 20 horas

Bloco Timelo

Dia 15 de fevereiro (sábado)

Horário: das 17h30 às 21h30

Concentração no Largo da Igreja São José

Carnaval no Rio Bonito

Dias 22, 23 e 24 de fevereiro (sábado, domingo e segunda-feira)

Horário: das 20 às 01 hora

Carnaval na Mina

Dias 22, 23 e 24 de fevereiro (sábado, domingo e segunda-feira)

Horário: das 19 às 00 hora

Bloco Muvuca Dubrô

Dia 22 de fevereiro (sábado)

Horário: das 15 às 21 horas

Local: Avenida Leonardo Villas Boas, 3310

Cortejo Carnavalesco + Show com Moreiras da Silva

Dia 23 de fevereiro (domingo)

Horário: das 19 às 22 horas

Local: da Praça da Pinacoteca até o Espaço Cultural

Samba na Pina + Grupo de Marchinhas Pipoca da Alegria

Dia 24 de fevereiro (segunda-feira)

Horário: das 17 às 21 horas

Local: Praça da Pinacoteca

Estação Folia + Banda Municipal e Ocorocome

Dia 25 de fevereiro (terça-feira)

Horário: das 17 às 21 horas

Local: Estação Ferroviária

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Avenida Dom Lucio, 755 – Centro

Telefone: (14) 3882-0133 / 3882-1489

cultura@botucatu.sp.gov.br