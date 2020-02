Médicos concluem programa de residência na Unesp Botucatu

Mais de 200 médicos receberam o certificado

O espaço Luz Tropical foi palco Cerimônia de Conclusão das Atividades dos Médicos Residentes da Faculdade de Medicina de Botucatu-Unesp (FMB). Na ocasião, dirigentes, professores, médicos, preceptores, funcionários e alunos do complexo FMB, Famesp e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) prestigiaram a entrega do certificado de conclusão a 201 especialistas.



Discursos



“Nem todo ouro do mundo vale a vida de uma pessoa”, disse o médico residente Dr. Danilo Martins no início de seu discurso em homenagem aos pacientes. O especialista relembrou a “jornada de trabalho extenuante e desafiadora” dos médicos residentes durante o período de especialização e reconheceu a importante parceria existente na relação médico – paciente. “Obrigado por confiarem suas vidas mesmo estando em nosso processo de formação, obrigado por nos darem a oportunidade de aprender diariamente”, concluiu.



Karina Zanchetta Cardoso Eid, oradora dos médicos residentes, mencionou a coragem como elemento essencial para “chegar até aqui e fazer dessa jornada um lindo caminhar”. De acordo com ela, superar os inúmeros desafios da jornada e ter a capacidade de recomeçar diariamente exigiu de todos coragem. “Não foram poucas as vezes que vencemos obstáculos, desde as primeiras tentativas na entrada do vestibular até a tão temida prova de residência médica, mas cada um deles teve sua importância em nossa vida como médicos”, ressaltou.



Para o coordenador do conselho de residência médica, professor Pedro Luiz T. A. Lourenção, o apoio dado pela diretoria da FMB e superintendência do HCFMB para as ações do Conselho vem “permitindo a melhor formação possível para nossos médicos residentes”. O docente afirmou que a modalidade de ensino de residência médica “é a melhor maneira de completar a formação médica (generalista e especialista)”.



O diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), professor Antonio Rugolo Jr, parabenizou os novos médicos pela conclusão da residência médica e lembrou que a partir de agora um novo ciclo se inicia. “A responsabilidade aumenta, mas tenho certeza que vocês estão bem preparados para esse novo ciclo”, disse.



“Vocês viveram o maior aprendizado, o maior amadurecimento, mas também o maior número de horas sem dormir. Vocês também viveram a maior tristeza, mas também a maior alegria de conseguir tratar muito bem o paciente; vocês conheceram, talvez, os maiores inimigos e vão levar daqui as melhores histórias”, disse a diretora de assistência à saúde do HCFMB, professora Érika Veruska Paiva Ortolan.



A coordenadora geral de residências em saúde do Ministério da Educação (MEC), Aldira Samantha G. Teixeira, citou o acolhimento que recebeu da direção da residência médica e da graduação da FMB. “Só por isso Botucatu já se tornou especial pra mim”, afirmou. De acordo com ela, o trabalho da coordenação geral de residências em instância da secretaria de ensino superior do MEC tem atingido seu princípio fundamental que é “formar com padrão ouro os médicos especialistas desse País”, concluiu.



A vice-diretora da FMB, professora Jacqueline Costa Teixeira Caramori, fez um discurso de agradecimento a todos os envolvidos no processo de formação dos médicos residentes (dirigentes, funcionários, familiares, etc). “Tem sido grande a diversidade de momentos, alguns para chegada (receber as pessoas) e outros para encerramento como este aqui, mas todos são muito infiltrados de alegria e do espírito acolhedor que vocês sabem muito bem que essa gloriosa Faculdade de Medicina tem”, lembrou. A dirigente concluiu pedindo que os profissionais continuem sonhando, buscando o protagonismo do debate público sobre saúde e desdobrando o aprendizado adquirido para assistir as pessoas e trabalhar com o coletivo.



Residência Médica na FMB



A Residência Médica é, no Brasil, o programa mais bem-sucedido quanto ao aperfeiçoamento dos médicos recém-formados e a sua especialização. Entendida como pós-graduação “latu sensu” pelo Conselho Federal de Educação, é reconhecida como tal pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e encarada pela Faculdade de Medicina de Botucatu como uma de suas principais responsabilidades.

Coordenador:

Prof. Dr. Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção

Vice-Coordenadora:

Profa. Dra. Cátia Regina Branco da Fonseca