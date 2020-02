Nova ala do Pronto Socorro Infantil já está em construção

Para esta reforma, a Prefeitura está investindo cerca de R$ 600 mil

da Prefeitura de Botucatu

Já está em construção a nova ala do Pronto Socorro Infantil. Os dez leitos da enfermaria de retaguarda da pediatria devem ser concluídos no primeiro semestre deste ano e irão atender as crianças que precisam ficar internadas em observação médica ou tomando medicação.

Para esta reforma, a Prefeitura está investindo cerca de R$ 600 mil. Os novos leitos serão administrados pelo Hospital das Clínicas, que irá adquirir o mobiliário e também será responsável pelos profissionais que atuarão neste setor.

“Estamos dando continuidade ao plano de recuperação do Hospital do Bairro com a reforma da nova ala do Pronto Socorro Infantil. Atualmente, a unidade de internação disponível no Pronto Socorro Infantil com frequência não é suficiente para comportar o volume de crianças que permanecem sob observação ou aguardando transferência para o Hospital das Clínicas. Com estes novos leitos, a capacidade de internação será ampliada, acompanhada de melhora da qualidade e de conforto para crianças e acompanhantes”, explicou o Prefeito Mário Pardini.

Além de novos leitos, com a reforma o Pronto Socorro Infantil ganhará um elevador para o transporte das crianças, que ligará os dois pisos do Hospital do Bairro.

“Estamos nos empenhando para melhorar cada vez mais os serviços da Saúde em nosso Município. Temos esse compromisso com a população e em especial com nossas crianças, que serão sempre prioridade”, concluiu André Spadaro, Secretário Municipal de Saúde.