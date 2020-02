Outback Steakhouse confirma chegada a Bauru

da 96 FM de Bauru

Sucesso entre o público jovem, grupos de amigos e familiares, o famoso Outback Steakhouse anuncia a primeira unidade na cidade de Bauru, localizada no Boulevard Shopping Bauru, empreendimento administrado pela Aliansce Sonae Shopping Centers. Com nome e decoração inspirados na Austrália e um atendimento descontraído e amigável, o Outback é reconhecido internacionalmente pelo alto padrão de qualidade. Entre as suas maiores especialidades estão a famosa cebola gigante Bloomin’ Onion e a deliciosa Ribs on the Barbie, costela de porco preparada em chama aberta, marinada com um mix de temperos secretos e coberta com o molho barbecue da casa.

“Estamos muito felizes e ansiosos com essa inauguração. O nosso estilo de atendimento e nossas opções de sabores únicos com certeza irão conquistar o público da região, superando as expectativas”, afirma Thayse Carvalho Maia, sócia-regional do Outback Steakhouse.

O superintendente do Boulevard Shopping Bauru, Marcelo Manton, destaca que o Outback era a operação mais pedida pelos clientes. “ A chegada do Outback no Boulevard Shopping Bauru nos deixa orgulhosos, afinal é uma marca muito amada e desejada pelos moradores da cidade. O restaurante, que é um dos mais pedidos pelos clientes, vai aquecer o varejo local, gerar empregos e atrair o público regional por sua reconhecida qualidade e tradição. A expectativa já é grande para esta inauguração”.

Vagas abertas

Com a chegada do Outback Steakhouse em Bauru, a rede abre um processo de seleção de candidatos para preenchimento de 105 vagas de trabalho para as equipes do salão e da cozinha. As oportunidades são para os períodos diurno e noturno e não exigem experiência prévia. Para participar do processo, os interessados podem se cadastrar em https://jobs.kenoby.com/outback. As outras fases do processo acontecem nas próximas semanas.

Os candidatos precisam ter mais de 18 anos, preferencialmente estudantes (pessoas com ensino médio/técnico completo) que tenham disponibilidade de horário, inclusive para finais de semana e feriados. A rede procura pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. Além disso, oferece ótima remuneração e benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica.

“O ambiente de trabalho do Outback e o plano de carreira são excelentes motivos para se tornar um Outbacker. Por exemplo, atualmente cerca de 85% dos sócios-proprietários da marca vieram da operação – ou seja, da cozinha ou do salão – e cresceram na companhia”, explica Thayse.

O menu

No cardápio, além das famosas carnes, há opções para todos os gostos, variando entre saladas, sopas, massas, frango, peixe, burgers, opções vegetarianas, sobremesas e pratos para crianças. E todos os ingredientes utilizados são rigorosamente frescos e os itens que compõem o cardápio são preparados diariamente pela equipe de outbackers – como são chamados os funcionários – no próprio restaurante.

Além dos pratos tradicionais, a marca conta com um cardápio especial no almoço, o Lunch Menu, com opção de entrada e prato principal por preço especial. Esse menu será servido das 12h às 15h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados). E para quem curte uma boa celebração com a galera, o Billabong Hour, como é chamado o happy hour do Outback, acontece de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 17h às 20h. Há 50% de desconto em bebidas alcoólicas (exceto garrafas de vinhos e destilados, cervejas especiais e Cerveja Outback Colorado). O chopp que a marca serve em uma tradicional caneca congelada também faz parte do menu de descontos do Billabong Hour, além de quatro opções de drinks especiais feitos com gin, sucesso em todos os restaurantes da marca no Brasil.

Modelo de negócio

Um grande diferencial do Outback é que a rede de restaurantes trabalha com sócios e não com franquias. Normalmente, para abrir uma unidade, é preciso ter experiência no varejo e ter trabalhado em setores ligados à hospitalidade. Além de ser empreendedor e ter capacidade de liderança.

Atualmente, são 101 restaurantes em todo o país. Somente em janeiro de 2020, foram duas unidades inauguradas: uma em Campo Grande (RJ) e outra em são Bernardo do Campo (SP). Ainda na primeira semana de fevereiro, na terça-feira (4), o Outback abrirá um restaurante na cidade de Belém (PA), o primeiro da região Norte do Brasil.

Design com a cara da Austrália

Além das recentes inaugurações, o Outback vem apostando em um novo layout dos seus restaurantes. O conceito para o design atual partiu de um estudo realizado pela empresa de consultoria FutureBrand Brasil e executado pela equipe de construção e arquitetura do Outback Steakhouse.

A unidade do Outback no Boulevard Shopping Bauru já abrirá as portas com este visual, que traz inspiração na Austrália ainda mais forte. A novidade começa já na área de espera, que tem um tom dourado e remete à areia do deserto australiano. No mesmo ambiente, haverá ainda um mapa do país que guiará o cliente pelas diversas regiões, além de símbolos tradicionais do Outback, como os famosos ingredientes usados nos pratos. Os clientes poderão ainda ver bumerangues e instrumentos musicais da cultura aborígene – típica da Austrália -, além de belíssimos painéis com ilustrações da natureza australianas. Cada detalhe foi pensado com cuidado para proporcionar uma verdadeira viagem ao país do canguru.