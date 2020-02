São Manuel tem 24 vagas de emprego disponíveis

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento

da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou 24 novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Os candidatos interessados devem se dirigir à Rua Epitácio Pessoa, 689, Centro, munidos de documentos pessoais, currículo com foto e Carteira de Trabalho. O atendimento ocorre após às 13 horas.

Confira as vagas:

SERVENTE DE OBRAS – TEMPORÁRIO (10 VAGAS – MASCULINO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E 1 ANO DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

PEDREIRO – TEMPORÁRIO (10 VAGAS – MASCULINO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E 1 ANO DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

VIDRACEIRO (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO E 1 ANO DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

SERVIÇOS GERAIS (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO E EXPERIÊNCIA EM LIXADEIRA E FERRAMENTAS. SALÁRIO A COMBINAR + VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO.

BALCONISTA – CURRÍCULO COM FOTO (02 VAGAS – MASCULINO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

– Para as vagas de SERVENTE DE OBRAS, os candidatos deverão fazer a execução da obra, ter CNH AB e automóvel próprio. Precisam, ainda, residir em São Manuel, no Distrito de Aparecida, em Pratânia ou Areiópolis. Horário de trabalho: a combinar. As vagas estarão abertas até 05/02 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de PEDREIRO, os candidatos deverão fazer a execução da obra, ter CNH AB e automóvel próprio. Precisam, ainda, residir em São Manuel, no Distrito de Aparecida, em Pratânia ou Areiópolis. Horário de trabalho: a combinar. As vagas estarão abertas até 05/02 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de VIDRACEIRO, o candidato deverá fazer montagem de vidro temperado como porta, janela, box, etc. Deverá, ainda, ter idade mínima de 18 anos, ter CNH AB e precisa residir em São Manuel. A vaga estará aberta até 14/02 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de SERVIÇOS GERAIS, o candidato deverá ter experiência em lixadeira e ferramentas, ter CNH e veículo próprio (carro ou moto). Deverá, ainda, ter entre 28 e 40 anos de idade e precisa residir em São Manuel. Horário de trabalho: a combinar. A vaga estará aberta até 14/02 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de BALCONISTA, o candidato deverá fazer atendimento em balcão, codificação e organização. Deverá, ainda, ter idade mínima de 18 anos e precisa residir em São Manuel. Horário de trabalho: comercial. As vagas estarão abertas até 14/02 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.