Atenção, estudante: confira o cronograma do Prouni 2020

da Agência Educa Mais Brasil

Estudantes selecionados no Prouni 2020 precisam ficar atentos às datas e à lista de documentos que precisam levar na instituição de ensino. Os documentos do Prouni são demonstrativos que o estudante precisa apresentar para aderir ao programa, com objetivo de confirmar a veracidade das informações prestadas na inscrição.

De acordo com o cronograma oficial do Programa Universidade para Todos (Prouni), a 1ª chamada do Prouni 2020 ocorre de 04 a 11 de fevereiro. O período da comprovação de documentos para a 2ª chamada está previsto para iniciar no próximo dia 18 e encerrar em 28 de fevereiro. Já o terceiro período é destinado aos estudantes que estejam cadastrados na lista de espera, que deve ocorrer de 13 de março a 16 do mesmo mês.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), os documentos do Prouni podem ser apresentados pelo próprio candidato e, também, por membros do grupo familiar. O órgão alerta que coordenadores das instituições de ensino não podem exigir que a documentação seja autenticada em cartório, nem mesmo as cópias.

Lista de documentos do Prouni

Documentos de identificação; Comprovantes de residência; Comprovantes de rendimentos; Comprovante de separação, divórcio ou óbito dos pais; Comprovante de pagamento de pensão alimentícia; Comprovantes de ensino médio; Comprovante de professor da educação básica, quando for o caso; Comprovante de deficiência, quando for o caso;

Mais informações sobre quais documentos são aceitos para comprovação estão na página do Prouni.

Como apresentar os documentos do Prouni?

O candidato pré-selecionado deve comparecer na instituição de ensino a qual deseja ingressar, para apresentar os documentos do Prouni. Para isso, precisa comprovar as informações prestadas na inscrição dentro do prazo estipulado pelo cronograma do Prouni 2020.

O MEC alerta que “é de inteira responsabilidade do candidato verificar, na instituição, os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, a reprovação do candidato”. É importante ficar atento, também, para a eventual necessidade de entregar documentos adicionais na instituição.

Após entregar os documentos na faculdade, o estudante deve guardar o protocolo de recebimento de documentação do Prouni.