Cadastro para castração de cães e gatos pode ser feito nos postos de saúde

Serviço será prestado após realização de licitação que prevê a castração de 800 animais

da Prefeitura de São Manuel

A Diretoria Municipal de Saúde, através da Unidade de Vigilância Ambiental (UVA), realizará o cadastro de cães e gatos que serão encaminhados para castração.

O serviço será prestado após realização de licitação que prevê a castração de 800 animais de forma gratuita. O cadastro será realizado no período de 10 a 28 de fevereiro, das 08h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, nos postos de saúde do município. Acompanhe a programação:

10/02 – CS II “Deputado Geraldo Pereira de Barros” (Postão – Vila Industrial);

11/02 – ESF “Paulo Justo” (Distrito de Aparecida);

12/02 – ESF “Dr. Abraão Nicolau Salum” (Jardim Santa Mônica);

13/02 – ESF “Dr. Manuel de Araújo Felzener” (Vila Rica);

14/02 – ESF “Madre Cirema do Carmo Corrêa (Vila São Geraldo);

17/02 – ESF “Dr. Raphael Lhamas Franco” (CDHU I);

Entre os dias 19 e 21/02 e de 26 a 28/02 o cadastro será realizado na sede da própria UVA. Os documentos necessários para realizar o cadastro do animal são: número do Cadastro Único, CPF, documento com foto, comprovante de endereço atualizado, carteirinha de vacinação do animal e o peso do animal. NÃO É NECESSÁRIO LEVAR O ANIMAL NO DIA DO CADASTRO. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3841-4403.