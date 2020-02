‘É Dia de Feira’ na Unesp retoma atividades em 2020

O “É Dia de Feira retoma atividades em 2020 já no próximo dia 12 de fevereiro. A iniciativa, realizada sempre às segundas quartas-feiras do mês, no gramado próximo à Biblioteca do campus da Unesp de Rubião Júnior, acontece das 10 até as 16 horas. O evento é aberto a toda população.

A proposta é incentivar a alimentação saudável e sustentável, além de valorizar e fortalecer a agricultura local, orgânica e agroecológica.

“Queremos fortalecer e divulgar ainda mais o projeto para que as pessoas que frequentam e passam pelo campus possam sentir que a Universidade é um espaço de todos, bem como estimular que outras unidades da Unesp no Estado também repliquem esta ideia”, comenta a Profa. Flávia Queiroga Aranha, uma das coordenadoras do projeto.

Recomenda-se ainda que os clientes possam trazer sua própria sacola de compras.

Sobre o projeto

O “É Dia de Feira do Campus da Unesp” é um projeto de extensão viabilizado pelo Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do Instituto de Biociências de Botucatu (IBB) e Departamento de Saúde Pública do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), junto à Proex (Pró-Reitoria de Extensão Universitária).

Conta ainda com parceria do Grupo Administrativo e Biblioteca do Campus, Interessan, projeto Sustenta Saúde, Sabesp, Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde (Numis) e Banco de Alimentos. A feira é uma estratégia de promoção e incentivo à segurança e soberania alimentar de funcionários, pacientes e de quem visita o campus.

Além disso permite a aproximação de produtores e consumidores, reduz intermediários na cadeia de consumo, estimula a continuidade da produção e garante o acesso a alimentos com preços mais justos em comparação aos praticados nos mercados tradicionais.