Jamila Cury pede afastamento da Câmara após cirurgia

Parlamentar pediu afastamento após sofrer um acidente doméstico no final de janeiro

por Flávio Fogueral

A Câmara de Botucatu retomou os trabalhos legislativos na sessão desta segunda-feira, 3 de fevereiro, e uma ausência observada foi da vereadora Jamila Cury Dorini (PSDB). A parlamentar, que também ocupa a Mesa Diretora da Casa de Leis como 1ª secretária, pediu afastamento após sofrer um acidente doméstico no final de janeiro.

Jamila, de 73 anos, comunicou o afastamento de 20 dias em sua página oficial no Facebook, onde salientou que o mesmo foi motivo por uma cirurgia. O procedimento foi necessário após a vereadora sofrer uma queda na própria residência, em 29 de janeiro, sendo necessária a colocação de pinos e placas no fêmur.

Segundo ela o processo de recuperação tem sido dentro do esperado pelos médicos, mas a recomendação é que a mesma tenha repouso absoluto. “Meu estado de saúde é estável e estou me recuperando bem, mas não posso me locomover por cadeira de rodas ou colocar os pés no chão”, salientou.

Jamila Cury Dorini é filiada ao PSDB, partido da base do prefeito Mário Pardini, sendo eleita em 2016 com 1255 votos. A parlamentar que é tia do ex-prefeito João Cury Neto (sem partido) e do deputado estadual Fernando Cury (Cidadania), admitiu em entrevistas que não tentará a reeleição no pleito de outubro.