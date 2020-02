Morre o ex-jogador botucatuense Kalé, primeiro negro a atuar no Japão

da Redação com Terceiro Tempo

O botucatuense Dorival Carlos Esteves, o Kalé, que despontou pelos gramados da Associação Atlética Ferroviária (AAF), sendo o primeiro negro a jogar no futebol japonês, morreu no dia 26 de janeiro, aos 72 anos. O ex-atleta residia em Americana, segundo informações do site Terceiro Tempo.

Nascido em 5 de março de 1947, Kalé atuou pela lateral direita, tendo início de carreira na AAF pelos infantis, chegando a ser profissional pelo mesmo clube. Foi contratado pelo Juventus, onde atuou ao lado de Milton Buzzeto, Mão de Onça e Pando, entre outros importantes nomes que passram pela time da Mooca.

Emprestado ao SAAD, clube de São Caetano do Sul, retornou ao Juventus para ser contratado pelo Yanmar Diesel de Osaka onde permaneceu entre 1968 e 1973, conquistando quatro títulos (bicampeão do Campeonato Japonês e a Taça do Imperador por duas vezes).

Foi eleito o melhor lateral-direito do futebol japonês por três anos consecutivos (chuteira de ouro, em 1970/71/72). De estilo ofensivo, Kalé marcou vários gols pelo time japonês, incluindo um em seu jogo de estreia, em 26 de dezembro de 1968.

Após encerrar sua carreira, Kalé passou a ministrar clínicas de futebol no Japão, onde permaneceu até 2005, ano em que retornou ao Brasil. “Fui o primeiro negro a atuar no futebol japonês e nunca sofri preconceito. Sempre fui muito respeitado e querido no Japão, um país maravilhoso”, disse Kalé em entrevista ao Portal Terceiro Tempo, em 10 de setembro de 2014.

Kalé foi casado por duas vezes. Das uniões, nasceram quatro filhos: Marcos, Márcia, Karina e Cibele. Era avô de um neto.