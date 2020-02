Carnaval: Concha Acústica e Costa Azul são as opções para a folia

Turistas e moradores terão duas opções para curtir o carnaval na Estância Turística de Avaré. Com entrada franca, a mais importante festa popular do país acontece entre 22 e 25 de fevereiro.

Quem curte marchinhas e samba-enredo pode aproveitar o evento na Concha Acústica, a partir das 21 horas. A matinê acontece no sábado, 23

A folia será comandada pela Banda Stillus. O grupo avareense foi fundado pelo músico Júlio Paulino, que após atuar e integrar algumas bandas de Avaré resolveu usar sua experiência de mais de 30 anos nos palcos para montar a própria banda.

Costa Azul

Já a animação no Balneário Costa Azul fica a cargo da Banda Somos Iguais, que vai embalar o público com muito funk, axé e hits do verão, sempre a partir das 21 horas.

Estão previstas matinês no domingo, 23, e terça-feira, 25. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer também vai desenvolver atividades recreativas durante o dia na represa, incluindo animação com DJ.

A edição 2020 do Carnaval da Estância Turística de Avaré é uma realização conjunta da Secretaria Municipal da Cultura e da Secretaria Municipal de Turismo.