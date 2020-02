Pesquisa com biscoito de farelo de arroz busca voluntários em Botucatu

A pesquisa terá duração de 35 dias, com quatro encontros

da Assessoria

Biscoitos são sempre uma boa pedida para saciar a fome ao longo do dia, certo? Porém, a maioria (principalmente os fabricados de forma industrializada) não são tão saudáveis assim. Mas e se você ficasse sabendo de um biscoito que poderia, sim, ajudar na sua saúde. Você estaria disposto a provar?

É o que propõe uma pesquisa conduzida por Carla Beatriz Di Lazaro, nutricionista e aluna de doutorado pelo programa de Biotecnologia do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. O projeto busca observar a influência do consumo de biscoitos com farelo de arroz no metabolismo das pessoas.

Segundo Carla, o farelo de arroz (gerado no processo de beneficiamento do cereal) é um alimento rico em fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos. Com atividade antioxidante e anti-inflamatória, ou seja, que previnem o desenvolvimento de doenças, principalmente as mais crônicas.

“O farelo de arroz também tem ações comprovadas no controle do colesterol e da insulina, além de auxiliar na redução dos sintomas da menopausa, no ganho de massa muscular (para praticantes de exercícios físicos) e no controle de peso”, informa.

A nutricionista explica ainda que maior parte das pesquisas utilizam o farelo de arroz na forma de um suplemento (cápsulas por exemplo). Outras sequer foram feitas com seres humanos.

“Portanto, essa será a primeira pesquisa a avaliar se estes benefícios do farelo de arroz podem ocorrer através do seu consumo em um produto alimentício. No caso, um biscoito. E com diferentes tipos de pessoas”, argumenta.

A formulação do biscoito foi desenvolvida por Carla ao longo de seu mestrado. Além do farelo de arroz, a receita inclui cacau, açúcar mascavo, clara de ovo e fermento. “Escolhi a receita com maior taxa de aceitação para oferecer para os pacientes neste estudo”, conta.

Como participar?

A pesquisa terá duração de 35 dias, com quatro encontros. Sempre às segundas-feiras à tarde, no período de 2 de março a 6 de abril. Os encontros ocorrerão em uma unidade de apoio no Centro de Botucatu, a partir das 8 horas, ou na Unesp (Rubião Júnior), a partir das 14 horas.

O participante não precisará mudar nada em sua rotina de exercícios e alimentação. Apenas incluir quatro biscoitos diariamente em uma das refeições (café da manhã ou lanches intermediários).

Para participar, basta ter entre 18 e 60 anos e não ser sedentário (praticar qualquer tipo de exercício físico). Para incluir o nome na pesquisa, basta entrar em contato com a pesquisadora pelo pelo WhatsApp [14 9.9129-7970] e informar: nome completo; peso; altura; idade; exercícios físicos que pratica (frequência e modalidade).