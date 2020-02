Prefeitura de São Manuel terá concurso público para 39 cargos

A Administração Municipal visando preencher diversos cargos vagos em seu quadro de servidores irá realizar Concurso Público. O Concurso Público será regido por Edital já publicado e executado pela empresa GLOBAL CONCURSOS PÚBLICOS.

Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher as condições necessárias para a inscrição, tais como: os cargos objeto do Concurso, os requisitos necessários para a habilitação, os valores dos respectivos vencimentos, o número de vagas e a jornada de trabalho, dentre outras informações.

As atribuições básicas dos cargos estão descritas no Anexo I. O candidato poderá acompanhar a situação da sua inscrição acessando a Área do Candidato, por meio de login e senha, através do site www.globalconcursos.org.br

O Município de São Manuel admitirá o número total dos candidatos aprovados em relação às vagas quantificadas especificadas na TABELA DE CARGOS deste Edital, durante a validade do Concurso, respeitando a ordem de classificação. Todo o processo de execução do Concurso Público, com as informações pertinentes, estará disponível no endereço eletrônico da GLOBAL CONCURSOS PÚBLICOS www.globalconcursos.org.br. Todos os atos oficiais relativos ao Concurso Público serão publicados na Internet, no site da GLOBAL CONCURSOS PÚBLICOS e no site do MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL.

INSCRIÇÕES

No ato da inscrição o candidato deverá registrar no espaço destinado na ficha de inscrição, a denominação e o código do cargo ao qual se candidatará. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas (ex: Carteira para canhoto, prova ampliada, etc.) deverá informar no ato da inscrição. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas, através de laudos médicos, deverá encaminhar acessando a Área do Candidato no site da GLOBAL CONCURSOS PÚBLICOS (www.globalconcursos.org.br). O candidato que não o fizer durante o período de inscrição estabelecido no Edital (item 3.1), não terá a prova e as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.

O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. De acordo com o cronograma do Concurso Públicos os candidatos deverão enviar os documentos nos dias 10/02 e 11/02/2020 para a solicitação de condição especial. Não serão aceitos documentos fora do prazo estipulado no Cronograma e os casos extraordinários que surjam serão avaliados e julgados pela Comissão Organizadora. A Comissão Organizadora poderá, em qualquer tempo, averiguar a veracidade das informações fornecidas pelos candidatos e os cargos, os códigos dos cargos, as respectivas vagas, a Escolaridade / Requisitos exigidos.

O Vencimento Mensal e a Taxa de Inscrição estão estabelecidos na TABELA DE CARGOS, para preenchimentos de 39 vagas assim distribuídas:

Encanador – 01 vaga

Motorista de veículo municipal- 01 vaga

Pedreiro- 01 vaga

Agente Comunitários de saúde -19 vagas

Auxiliar de Farmácia- 01 vaga

Mecânico de Frota- 01 vaga

Monitor de alunos- 01 vaga

Técnico em Segurança do trabalho- 01 vaga

Topógrafo- 01 vaga

Assistente Social- 01 vaga

Bibliotecário- 01 vaga

Diretor de escola- 01 vaga

Engenheiro de Segurança do Trabalho- 01 vaga

Enfermeiro- 01 vaga

Farmacêutico- 01 vaga

Médico Clínico Geral- 01 vaga

Médico Oftalmologista- 01 vaga

Médico Ginecologista e Obstetra- 01 vaga

Pediatra- 01 vaga

Veterinária- 01 vaga

Professor de Educação Básica II (Educação Física) – 01 vaga

As inscrições serão realizadas via internet no endereço eletrônico da GLOBAL CONCURSOS PÚBLICOS www.globalconcursos.org.br. Elas iniciaram-se às 10h00min do dia 06 de fevereiro de 2020 e encerrando- se, impreterivelmente, às 15h00min do dia 06 de março de 2020, observando o horário de Brasília/ DF. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá efetuar o pagamento do valor de inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com o valor definido na

TABELA DE CARGOS do Edital

DEFICIENTES

Em obediência a Lei Nº 973 de 08 de Fevereiro de 2012, aos candidatos com deficiência habilitados será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público, desde que essa percentagem resulte em número inteiro.

Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica indicada pelo MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL, que confirmará de modo definitivo o enquadramento de sua situação como pessoa com deficiência e a compatibilidade com o cargo pretendido.

As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os candidatos. O acesso ao link para envio dos documentos relativos a laudos somente estará disponível nos dias 10/02 e 11/02/2020. O candidato com deficiência, dentro do período estipulado no cronograma, deverá encaminhar, através do site (www.globalconcursos.org.br) os documentos especificados no Edital a seguir (item 5.7.1).

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE INSCRIÇÃO

No item 6.1 encontram-se definidas os requisitos para os candidatos amparados pela Lei Nº 4.054, de 20 de dezembro de 2016 e Lei Nº 4.181, de 17 de janeiro de 2019, que poderão realiza-la, no período de 10 e 11 de fevereiro de 2020, seu pedido de isenção do pagamento do valor da inscrição pelo site www.globalconcursos.org.br, no ato da inscrição

REALIZAÇÃO PROVA OBJETIVA

As provas objetivas serão realizadas na data provável de 05 de abril de 2020 a ser confirmada pelo site www.globalconcursos.org.br, também pelo site do MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL www.saomanuel.sp.gov.br. Os cargos e o respectivo período (horário) de aplicação das provas objetivas serão informados através do edital de convocação. Os cargos constantes na Tabela de Cargos abaixo serão divididos em dois períodos, sendo respectivamente:

– Período da Manhã abertura dos portões às 7h00 e fechamento às 8h00, para início das mesmas, sendo de 4 (quatro) horas a duração da prova: Horário de Abertura dos Portões: 7h00

– Período da Tarde abertura dos portões às 13h00 e fechamento às 14h00, para início das mesmas, sendo de 4 (quatro) horas a duração da prova: Horário de Abertura dos Portões: 13h00.