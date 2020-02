PDT apresenta Rose Ielo como pré-candidata a prefeita

Lançamento da vereadora mostra mudança de estratégia da legenda que faz oposição ao prefeito Mário Pardini

por Flávio Fogueral

A movimentação em torno das eleições municipais de outubro começa a se intensificar. Algumas legendas já têm nomes sacramentados para a disputa tanto no Executivo quanto no Legislativo. Neste sábado, 8 de fevereiro, o campo de oposição ao prefeito Mário Pardini (PSDB), já apresentou uma concorrente: trata-se da vereadora Rose Ielo (PDT), que teve seu nome apresentado durante evento do partido.

Confirmação veio durante uma reunião de organização regional da legenda, realizada no Sindicato da Construção Civil. Na oportunidade, além dos vereadores Carlos Trigo e Rose Ielo, estavam também o presidente do diretório municipal, o ex-prefeito Mário Ielo, além de membros da executiva municipal e de outras cidades da região. O encontro foi endossado pelo secretário Lúcio Maluf, bem como do coordenador estadual de organização, Carlos Soares.

“Saímos de um encontro produtivo encaminhado para um seminário próximo a ser realizado com objetivo em capacitar os nossos pré -candidatos a vereadores e fortalecimento do PDT, com nossas bandeiras e diretrizes de atuação na sociedade”, postou a agora pré-candidata pedetista.

Com as derrotas de Mário Ielo (que foi prefeito de 2001 a 2008) nas eleições de 2012 e 2016, a legenda adota como estratégia a apresentação do nome de Rose, que está em seu segundo mandato como vereadora. Esta possibilidade já era comentada nos bastidores políticos. O ex-prefeito é cogitado a disputar uma vaga na Câmara Municipal.

A vereadora, de 42 anos, formada em serviço social, chegou a Câmara após anos de hiato de mulheres na Casa de Leis. Recebeu 1766 votos na eleição de 2016, sendo a terceira mais votada em números gerais.

A apresentação do nome de Rose Ielo começa a alinhar as peças no tabuleiro da disputa de outubro. Além da quase certa candidatura à reeleição do prefeito Mário Pardini (PSDB), há também a intenção de ter o nome nas urnas Fernando Garcia Izquierdo (MDB), professor Nenê (PSD), além do também vereador Izaias Colino, que hoje ainda está filiado ao PSDB, mas já manifestou a intenção de lançar-se candidato a prefeito.