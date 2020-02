Pardini cogita devolver aeroporto de Botucatu ao governo do Estado

O aeroporto foi municipalizado em 2013 durante a gestão do ex-prefeito João Cury

do site Botucatu Online

O Aeroporto Municipal “Tancredo Neves” pode ser devolvido para o Estado, sugeriu o prefeito Mário Pardini, durante entrevista na Rádio Clube FM. A resposta veio após um questionamento de ouvinte. O Prefeito afirmou que antes da crise econômica havia uma potencialidade para o desenvolvimento de atividades aeroportuárias em Botucatu, mas devido à mudança na economia o panorama mudou.

O aeroporto foi municipalizado em 2013 durante a gestão do ex-prefeito João Cury, mas até hoje não houve procura por empresas interessadas em operar em Botucatu, apesar de um estudo apontar o potencial para cargas e transbordo de cargas na cidade e região. Atualmente o Aeroporto é utilizado quase que exclusivamente pela Embraer além de voos particulares.

Pardini destacou que houve uma conversa com o Governo do Estado sobre devolução do Aeroporto para inclusão em projetos de privatização dentro de um conjunto de pistas e equipamentos espalhados no Estado.

“Hoje é um Aeroporto Municipal e fica mais complicado de entrar no portfólio de privatizações do Governo Estadual. Se fosse do Estado, tem aeroportos que possuem um potencial comercial maior, mas aí ele (Estado) coloca dentro do pacote o de Botucatu e a empresa tem que operar, por exemplo em uma cidade maior, mas também em Botucatu. Enquanto for municipal, aí tem a dificuldade de fazer a privatização. Então isso está sendo conversado” analisou.

O prefeito lembrou que ao assumir o governo recebeu um estudo sobre o potencial geográfico de Botucatu indicando boas oportunidades, porem até o momento não houve interesse de empresas aéreas e aeroportuárias.

“Com certeza o João gostaria que recebêssemos os voos comerciais, que talvez esse aeroporto fosse privatizado, mas essa é uma questão que vai muito além da vontade do Prefeito. O João trabalhou muito nessa questão e tem muito mérito em relação a isso. Quando assumi houve conversas nesse sentido, de uma empresa que estava montando um projeto para que pudesse estimular a privatização e a atração de voos comerciais. Este trabalho foi entregue, algumas conversas aconteceram, mas até hoje não houve o interesse das empresas que prestam os serviços de transporte aéreo”.

Pardini salientou que o interesse pelo aeroporto é da iniciativa privada e das empresas aéreas que montam seus planos estratégicos para operações de voos com passageiros ou cargas

“Não é o Prefeito que traz uma TAM ou Avianca ou qualquer outra empresa para operar no município, mas são as empresas que identificam esse nicho, elas fazem estudos para isso e elas se organizam para atuarem em outros aeroportos. Vai chegar a hora de Botucatu, a cidade está crescendo muito, as coisas estão acontecendo, Botucatu ainda será a bola da vez. Mas hoje a atração de voos comerciais ainda é limitada”, disse Pardini.

