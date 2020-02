Corpos de mulheres encontradas no Rio Capivarinha são identificados

Maria Cristina Infanti Ferre, de 65 anos, e Maria Silvia Infanti, estavam dentro de um VW Voyage

do Leia Notícias

Os corpos das duas mulheres encontrados na manhã desta terça-feira (11), no Rio Capivarinha às margens da Rodovia Alcides Soares foram identificados.

Maria Cristina Infanti Ferre, de 65 anos, e sua parente de mais idade, identificada como Maria Silvia Infanti foram encontradas pela Polícia Militar com ajuda do helicóptero Águia.

O marido de Maria Cristina, Lourival Ferre, de 62 anos, continua desaparecido.

Eles estavam em um veículo VW/ Voyage que foi localizado submerso, após ser atingido por uma tromba d’água e desaparecer no Rio. De acordo com informações, as vítimas eram do Bairro da Mina.