Diretor do IBB esteve em Brasília em busca de recursos

O diretor do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB), professor César Martins, esteve na semana passada em Brasília em busca de recursos para projetos desenvolvidos na instituição. As visitas foram articuladas em parceria com a Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp (FMB) e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

“Visitamos os gabinetes de 51 deputados da bancada paulista e dos três senadores do Estado de São Paulo. Foi uma semana muito produtiva. Pelo IBB, foram apresentados três projetos na busca por recursos: Jardim Botânico, Espaço Ciência, e Orquestra Filarmônica do IBB”, destaca professor César.

A comitiva botucatuense, formada pelo ex-vereador e servidor público Lelo Pagani, representando o HCFMB; professora Maria Cristina Pereira Lima, diretora da FMB e Chico Maia, assessor da FMB e HCFMB, esteve na Câmara dos Deputados. Na oportunidade, tiveram um breve encontro com o professor Ildeu de Castro Moreira, atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O acadêmico é físico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), conhecido pelo seu árduo trabalho em defesa da ciência e educação no Brasil. Ele também é idealizador da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

Professor Ildeu é grande entusiasta da Rede Nacional Leopoldo de Meis de Educação em Ciência, iniciativa que envolve hoje cerca de 22 universidades do Brasil e da qual o Campus da Unesp de Botucatu é um dos grandes parceiros. A atual coordenadora da Rede é a Professora Clélia Akiko Hiruma Lima, do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do IBB. “Em poucos minutos de conversa com o Prof. Ildeu foi possível apresentar as ações do Instituto de Biociências em divulgação científica, que incluem a criação do Espaço Ciência. Estamos otimistas com os resultados que esse encontro pode nos proporcionar”, acrescentou o diretor do IBB.