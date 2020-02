Prefeitura pode reduzir festa de aniversário de 165 anos para cobrir custos de reconstrução

Somente nas seis pontes da área urbana, a estimativa é que os valores de reparos superem os R$ 8 milhões

por Flávio Fogueral

Os prejuízos provocados pela chuva de domingo, 9 de fevereiro, ainda são incalculáveis em Botucatu. Pontes que desabaram, casas invadidas pela lama e água, carros levados e vidas perdidas.

Este cenário de caos tem dado lugar a reconstrução da Cidade no dia posterior a chuva. A Prefeitura de Botucatu ainda não possui estimativa consolidada de prejuízos, nem os custos de reconstrução. Somente nas seis pontes da área urbana, a estimativa é que os valores de reparos e reconstrução superem os R$ 8 milhões.

O Poder Público, no entanto, já levanta algumas possibilidades para o custeio das futuras obras. Para que isso seja viabilizado, uma das alternativas será reduzir o valor gasto com as festividades de aniversário do município, que ocorre em abril. Durante entrevista a um site local, o prefeito Mário Pardini disse que já está em contato com artistas e representantes dos mesmos para renegociar alguns contratos. Estão previstas apresentações de Dudu Nobre, Preto no Branco e Marcos & Belutti são alguns dos artistas cogitados para as celebrações dos 165 anos do município.

Quanto ao carnaval, o prefeito ressaltou que como o evento terá estrutura menor e com gastos reduzidos, o mesmo não será cancelado.